Atlas fotoğrafçısı Tolga İldun, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda “Çevre ve Doğa” kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Tolga’ya ödüllü fotoğrafının öyküsünü sorduk.

– Ödül alan fotoğrafının hikâyesini anlatır mısın?

Atlas editörü Tevfik Taş’la birlikte İstanbul’un su mirasını çalışmaya karar vermemizin ardından, sahadaki ilk fotoğraflardan biri oldu bu kare. Aklımda, Sultangazi, Cebeci’deki bir yangın kulesinden çekim yapma fikri vardı.

Güzelce Kemeri için en iyi açılardan biri olacağını düşünüyordum. Serin bir kasım sabahında, o yangın kulesiyle birlikte bizi muhteşem bir manzaranın beklediği, yeni dikilmiş fakat tesisatı bağlanmamış bir anten kulesi çıktı karşımıza. Fotoğrafçı şansı. Gündoğumuna az kalmıştı. Zorlu bir tırmanışla en üstteki açıya ulaşıp çekimleri tamamladık.

– Hangi makineyle ve lensle çalıştın? Hangi ışık ayarlarını görüyoruz?

Bu çekimde Canon 6D gövde ile 24-70 f:2.8 zoom lens en iyi seçimdi. Kule rüzgârdan sallandığı için tripod kullanmak anlamsızdı. Lensin tripodsuz bir manzara çekimi için düşük ışıktaki en net değeri f:7.1 diyafram, ISO 1250 ve 1/200 perde hızında çektim.

ATLAS NİSAN 2020