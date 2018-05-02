ATLAS’IN MAYIS SAYISI
Atlas’ın mayıs sayısının kapak konusu İtalya’nın en güzel köşelerinden Amalfi Kıyıları. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu bölge Akdeniz manzarası, mimarisi, mutfağı ve tarihiyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Atlas ayrıca şans ve becerinin, eğlence ve rekabetin oyunu tavlanın dünyasına giriyor. Geçmişten günümüze tavlanın öyküsü, günlük hayatımızdaki yeri, festivalleri Atlas’ın ayrıntılı dosyasında. 2018, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın doğumumun 100. yılı. Atlas, bu özel yılda siyahların mücadelesinde önemli yeri olan ve Mandela’nın evinin bulunduğu Soweto’ya gidiyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan deve güreşleri, Antalya’da taş devrinin izleri de derginin mayıs başlıkları arasında.
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