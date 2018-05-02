ATLAS’IN MAYIS SAYISI
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ATLAS’IN MAYIS SAYISI

Atlas’ın mayıs sayısının kapak konusu İtalya’nın en güzel köşelerinden Amalfi Kıyıları. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu bölge Akdeniz manzarası, mimarisi, mutfağı ve tarihiyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Atlas ayrıca şans ve becerinin, eğlence ve rekabetin oyunu tavlanın dünyasına giriyor. Geçmişten günümüze tavlanın öyküsü, günlük hayatımızdaki yeri, festivalleri Atlas’ın ayrıntılı dosyasında. 2018, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın doğumumun 100. yılı. Atlas, bu özel yılda siyahların mücadelesinde önemli yeri olan ve Mandela’nın evinin bulunduğu Soweto’ya gidiyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan deve güreşleri, Antalya’da taş devrinin izleri de derginin mayıs başlıkları arasında.

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ATLAS SOWETO’DA: 100. YAŞINDA MANDELA’NIN EVİNDE
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ATLAS SOWETO’DA: 100. YAŞINDA MANDELA’NIN EVİNDE

2018, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın doğumumun 100. yılı. Atlas, bu özel yılda siyahların mücadelesinde önemli yeri olan ve …

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ATLAS’IN MAYIS HEDİYESİ: GENÇLERİN AVRUPA GÜNLÜĞÜ
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ATLAS’IN MAYIS HEDİYESİ: GENÇLERİN AVRUPA GÜNLÜĞÜ

Atlas mayıs sayısında okurlarına yine özel bir ek veriyor: “Gençlerin Avrupa Günlüğü: Yeni Ufuklar.” Kitap, Avrupa Birliği’nin Erasmus Plus programını …

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ATLAS’IN MAYIS SAYISI
Dergide Bu AyGündem

ATLAS’IN MAYIS SAYISI

Atlas’ın mayıs sayısının kapak konusu İtalya’nın en güzel köşelerinden Amalfi Kıyıları. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu bölge Akdeniz …

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Büyük buluşma 20 Nisan’da
Gündem

Büyük buluşma 20 Nisan’da

ELLE ve Ekonomist dergileri, Birleşmiş Markalar Derneği’yle birlikte 20 Nisan 2018 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde 2 bin kadın yöneticiyle bir …

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ATLAS’IN DİJİTAL ARŞİVİ: Son 10 yılın tüm sayıları
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN DİJİTAL ARŞİVİ: Son 10 yılın tüm sayıları

Nisanda 25. yıl özel sayısında Atlas’ın bir diğer sürprizi ise son 10 yılın sayılarını içeren dijital arşiv. Nisan sayısında verilen …

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ATLAS 25 YAŞINDA: Nisanda özel hediyeler
Dergide Bu Ay

ATLAS 25 YAŞINDA: Nisanda özel hediyeler

Atlas dergisi nisan ayında 25. yılını kutluyor ve okurlarını özel bir sayı ve özel hediyelerle selamlıyor. Atlas, 25. yıl şerefine …

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