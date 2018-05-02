ATLAS’IN MAYIS HEDİYESİ: GENÇLERİN AVRUPA GÜNLÜĞÜ
Atlas mayıs sayısında okurlarına yine özel bir ek veriyor: “Gençlerin Avrupa Günlüğü: Yeni Ufuklar.” Kitap, Avrupa Birliği’nin Erasmus Plus programını ve gençlerin kıta çapında imza attığı başarılı projeleri anlatıyor. Erasmus Plus, gençlerin yurtdışında eğitim ve öğrenim görme, eğitim verme, çalışma ve gönüllü faaliyetlere katılmalarını sağlayarak yeni fırsatlar sunuyor. Atlas’ın kitabı bu proje aracılığıyla Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den Avrupa’ya giden gençlerin ilham verici hikâyelerini bir araya getiriyor ve yeni kapılar açıyor.
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