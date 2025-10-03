Anasayfa Dergide Bu Ay ATLAS’IN 2025 EKİM SAYISI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN 2025 EKİM SAYISI

Harika Pelin Şengül
Atlas, Ekim sayısında Rusya’da her yıl düzenlenen Velikoretski Hac Yürüyüşü’nü kapağına taşıyor.
Aziz Nikolay’ın kutsal ikonası Kirov kentinden kilometreler boyunca Velikoretskoye kasabasına taşınıyor ve bir gece kaldıktan sonra geri getiriliyor. Yüzlerce yıldır yaşayan bu kadim yürüyüş tüm ayrıntılarıyla Atlas’ta. Gökçeada’nın jeolojik zenginlikleri, yapay zekâ veri merkezlerinin neden olduğu aşırı enerji ve su kullanımı da Ekim sayısının başlıkları arasında. Ustalara Saygı köşesinin konuğuysa duayen fotoğrafçı Gültekin Çizgen.
