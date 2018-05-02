ATLAS SOWETO’DA: 100. YAŞINDA MANDELA’NIN EVİNDE
2018, Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın doğumumun 100. yılı. Atlas, bu özel yılda siyahların mücadelesinde önemli yeri olan ve Mandela’nın evinin bulunduğu Soweto’ya gidiyor. Şehrin sokaklarında dolaşıp günümüze bakarken bir yandan da geçmişin izlerini sürüyor, daha iyi bir dünya için verilen mücadelelere şahitlik ediyor. Atlas’ın dosyası ayrıca Mandela’nın ve yine siyahların tarihinde önemli yeri olan Steve Biko’nun hayatlarını anlatan başlıklara sahip.
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