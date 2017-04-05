Unutulan Sokak Oyunları
Panorama

Unutulan Sokak Oyunları

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Arbella Makarna’nın düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Yarışması bu yıl yedinci kez düzenleniyor. Bu yılki konu unutulan sokak oyunları. Günümüz modern toplumunda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarının çoğu unutuldu ya da unutulmaya yüz tuttu. Arbella, fotoğraf sanatçılarına çağrıda bulunuyor ve hala oynanan sokak oyunlarını fotoğraflamaya çağırıyor. Son katılım tarihi 17 Nisan 2017 olan fotoğraf yarışmasına dileyen herkes, her kategoride en fazla dört farklı fotoğrafı ile katılabiliyor. Yarışmacılar, renkli ya da siyah-beyaz, geleneksel veya modern, her türlü fotoğraf tekniğini kullanabiliyor. Yarışmada para ödüllerinin yanı sıra FIAP ve GPU’dan toplam sekizer altın, gümüş ve bronz madalya, 48 mansiyon ve her kategoriden en fazla 75 sergileme ödülü verilecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylara, teknik bilgilere ve başvuru formlarına www.arbella.tv adresinden ulaşılabiliyor.

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