Su İnsanları
Hasan Cem Araptarlı’nın ilk kişisel sergisi “Su Dünyası”, 14 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Nişantaşı’ndaki Çağla Cabaoğlu Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Myanmar, Kamboçya ve Malezya’nın çeşitli yerlerinde suyun üzerinde yaşayan toplulukların hayatını fotoğraflarla anlatan Araptarlı, ilk kişisel sergisinde de izleyiciyle bu sıra dışı kültürleri paylaşıyor. Sanatçı, 2016 yılında yayınlanan “Water World” kitabıyla Neutral Density Photography Awards 2016 “1st Place & Gold Star Award” ve Internatıonal Photography Awards 2016 “Honorable Mention” ödüllerini almıştı.
Hasan Cem Araptarlı, sergiyi şöyle anlatıyor: “Maddi anlamda hemen hiçbir şeye sahip olmayan bu insanlar nasıl oluyor da benden daha mutlular sorusunu sormak bile, hayatımızın, üretim merkezleri tarafından bize sunulan kadar olamayacağıyla ilgili, ruhumuza sızacak hayırlı bir şüpheye kapı aralayacak. Myanmar, Kamboçya ve Malezya’nın çeşitli yerlerinde, suyun üzerinde yaşayan insanların basit dünyasından, çerçevesini ihtiraslarımızla çattığımız modern hayatımıza yansıyan fotoğraflar…”
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