Gümüşhane Keşfi
Panorama

Gümüşhane Keşfi

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Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi, ilin doğa ve tarih hazinelerini tanımak için benzersiz bir kaynak. Gümüşhane Valiliği tarafından yayımlanan, Ersin Demirel’in hazırladığı kitap, keşif rotalarını tanıtmanın yanı sıra tarih, yerel lezzetler, el sanatları, ulaşım, konaklama, festival ve şenlikler gibi bölümlere sahip. Rehber Gümüşhane’nin tüm keşif güzergâhlarını fotoğraflar, haritalar, GPS bilgileriyle ayrıntılı olarak tanıtıyor; tarih turları, kültür turları, doğaya yolculuk, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, jip safari parkurları, kış turizmi gibi başlıklarda çok sayıda rotaya yer veriyor. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberi’ni edinmek şu adrese e posta gönderilebilir: gumushanerotalari@gmail.com
Ayrıntılı bilgi için: www.ersindemirel.blogspot.com

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