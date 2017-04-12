Zirvede Uğur’la
Panorama

Zirvede Uğur’la

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Türkiye’nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 2002 yılında Ağrı Dağı tırmanışı ve New York Maratonu ile başlattığı ”Beş Kıtada Beş Maraton Beş Zirve’ projesinin finalini gerçekleştirdi. Turhan, antrenörü Nevzat Öntaş ve Çağan Sazak’tan oluşan tırmanış ekibi, Çiğdem Cihangir’in lojistik desteği ile Avustralya Kıtası’nın en yüksek noktası Kosciusko Zirvesi’ne ulaştı. Etkinlik, ABD’de yaşayan Türklerin 2003’te oluşturduğu Bridge to Türkiye (BTF) Derneği tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koordine edilip desteklendi ve görme engellilere eğitim desteği sağlandı. Bu tırmanışında diğerlerinde olduğu gibi çan sesi takip etme tekniğini kullanan Necdet Turhan, Kosciusko Zirvesi’nde Uğur Uluocak’ı da unutmadı ve bir portresini açarak yükseklerde onu bir kere daha andı. Atlas’ın ekspedisyon editörü Uğur Uluocak’ı, 2003’de Kırgızistan’ın Ala Arça Dağları’nda da kaybetmiştik.

FOTOĞRAF: Necdet Turhan, Kosciusko tırmanışında Uğur Uluocak’ı bir portresini açarak andı. / ÇAĞAN SAZAK

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