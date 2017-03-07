Kastamonulu kadınlar gelecek için el ele
Kültür

Kastamonulu kadınlar gelecek için el ele

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İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonu Kadın Derneği, üniversiteli kız öğrencilerin eğitimine destek olmak için sorumluluk projesi başlattı. Fulya Sanat Merkezi’nde 11 Mart Cumartesi akşamı gerçekleşecek program kapsamında ülkemizin savunmasında kahramanlık göstermiş iş, siyaset, eğitim, spor ve sanat dünyasında başarı elde etmiş Kastamonulu kadınlar “Geçmişin İzi Geleceğin Yüzü” programında bir araya geliyor. Kastamonu kadınına dair yapılacak geniş kapsamlı ilk program olma özelliğiyle de dikkat çeken etkinlikten elde edilen gelir, üniversiteli kız öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak için kullanılacak.
Projenin basın sözcüsü aynı zamanda Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem, Kastamonu kültürüne ve tanıtımına dair birçok paylaşımın olacağı programın içeriğiyle ilgili bilgi verdi: “Kastamonu kadını olarak sadece geçmişte değil günümüzde de iz bırakacak birçok önemli noktada roller alıyoruz. Sanatta, sporda, eğitim, siyaset ve iş dünyasında önemli başarı elde etmiş kadınlarımız bulunuyor. Bu sebeple bizler bugünün yüzü olan ama kesinlikle geleceğe iz bırakacağından şüphemiz bulunmayan kadınlarımızı bu programda bir araya getirmeyi planlıyoruz. Geçmiş ile günümüz arasında kurulacak köprüyle bir sinerji oluşturulacak ve bu programdan elde edilen gelir üniversiteli genç kızlarımızın eğitim masraflarında kullanılarak aydınlık geleceklerinin inşasına katkıda bulunulacaktır.”

 

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Kastamonulu kadınlar gelecek için el ele
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