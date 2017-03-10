10 Yıl 10 Şehir 10 Hikaye
Kültür

10 Yıl 10 Şehir 10 Hikaye

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Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak, bu alanda istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleri ile yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla başlatılan Gelecek Turizmde projesinin 10’uncu yılı nedeniyle hazırlanan, “10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye” kitabı, okurlarıyla buluştu. Kitapta; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen ve Türkiye’nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Gelecek Turizmde ile Türkiye’nin dört bir yanında desteklenen projeler ve değişen hayatların hikayeleri anlatıldı. Sunay Akın, Refika Birgül, Mutlu Tönbekici, Saffet Emre Tonguç, Günseli Özen, Derin Sarıyer, Yaşar, Mete Horozoğlu ve Ayşe Arman gibi ünlü isimlerin kaleminden aktarılan hikayeleri, fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven çarpıcı kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Anadolu Efes Kurumsal İletişim Müdürü Simge Balaban, “10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye” kitabıyla ilgili şu bilgileri verdi: “10 yıllık serüvenimizde, sadece sürdürülebilir turizm projelerini desteklemekle kalmadık, aynı zamanda bir çok hayata da dokunduk. Hazırladığımız bu özel kitapla; Erzurum Çoruh Vadisi’nde, Mardin’de, Bursa’nın Misi köyünde, İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Şanlıurfa’da, Malatya Arslantepe’de, Karabük Safranbolu’da, Isparta Keçiborlu’da, Adana Saimbeyli ve Balıkesir Edremit’teki projeleri ve değişimine tanık olduğumuz hayatları, çok değerli isimlerin kalemi ve gözüyle kalıcı hale getirdik.”

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10 Yıl 10 Şehir 10 Hikaye
Kültür

10 Yıl 10 Şehir 10 Hikaye

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