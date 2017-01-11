Kaçkarlar’da Kış Şöleni
Karadeniz’in Kaçkar Dağları’nın yazın ziyaret edilen bir yer olduğunu düşünülür, oysa burası kışın beyazın düşlerinde de bambaşkadır. Geçtiğimiz yaz Kaçkarfest organizasyonunu gerçekleştiren Çamlıhemşinli Tayfun Güneri ve Caner Yüksel, bu kez de doğaseverleri kış etkinliğine davet ediyor. 18-40 arasına açık iki günlük etkinlikte yöre mutfağı, müzik, horon ve geleneklere dair her şeyi bulmak mümkün. 3-4 Şubat 2017 tarihli etkinliğin katılım bedeli 550 TL. Müracaat için bilgi@kackarfest.com
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