Her Mevsim Bolu
Gezi

Her Mevsim Bolu

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Tabiatın Kalbi Bolu projesi çerçevesinde ilin yürüyüş yollarının uzunluğu 1801 kilometreye ulaştı. Bolu genelinde uzunlukları 6 ile 30 kilometre, zorluk derecesi 1 ile 6 arasında değişen 165 yürüyüş yolu yer alıyor. Rotalardaki 18 bisiklet yolu, beş tırmanma kayası, altı kanyon ve 14 kamp noktası da doğa severlere farklı alternatifler sunuyor. Trekking rotalarının 2018’e kadar 3 bin kilometreye çıkarılması planlanıyor. Yapımı süren “Dört Mevsim Bolu” isimli belgeselde de ilin bu benzersiz doğal güzelliklerinin mevsimlere göre geçirdiği dönüşüm anlatılıyor. Yapımını NeSS İletişim’in üstlendiği belgeselin yönetmeni Zülküf Aydın.

Ayrıca beş yıl önce Uluslararası Köroğlu Festivali’nin düzenlenmeye başladığı Bolu’da şimdi de Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı projesi hayata geçiriliyor. Geçen yıl açılan yarışmada birinci olan Kazak mimar Yedil Tussibbekov ve heykeltıraş Murat Mansurov’un imzasını taşıyan Köroğlu heykelinin ve kaide binasının yer alacağı park, 75 bin metrekarelik bir alana yapılacak. Parkta ayrıca aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova’nın olduğu 16 ülkeyi temsilen Köroğlu heykelleri yer alacak; ülkeler kendi Köroğlu efsanelerini ve kültürlerini yansıtabilecek.

Fotoğraf: Seben / Zülküf Aydın 

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