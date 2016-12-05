Dört Koldan Trakya
Trakya’nın kültür ve doğa değerlerini gözler önüne seren kültür rotası projesi hayata geçti. “Trakya Turizm Rotası”, bölgenin doğa, inanç, gastronomi ve tarih rotalarını dört kategori halinde Türkiye turizm envanterine kazandırdı. Trakya’nın tanıtımına ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak proje longoz ormanlarından Selimiye Camii’ne, el sanatı merkezlerinden lezzet duraklarına bölgenin dört bir yanına uzanıyor; Doğa başlığında 33, tarih rotasında 54, inanç turizminde 28 ve gastronomi rotasında 39 turizm noktası bulunuyor. Proje, Trakya Kalkınma Ajansı desteği ve Kırklareli Üniversitesi koordinatörlüğünde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il kültür turizm müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler ve Trakya Turizm İşletmecileri Derneği tarafından geniş bir katılımla hazırlandı. Ayrıntılı bilgi için: trakyaturizmrotasi.com
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