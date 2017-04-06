Uzay Atlası
Atlas, Nisan sayısından itibaren Uzay Atlası köşesiyle evrenin derinliklerine uzanıyor. Dr. Umut Yıldız bu ay dünyadan 39 ışık yolu uzaklıktaki TRAPPIST-1 yıldız sisteminde keşfedilen yedi gezegeni anlatıyor. Gezegenlerden üçü, suyun sıvı halde bulunduğu yaşama uygun bölgede yer almasıyla dikkat çekiyor. Dr. Umut Yıldız, bu gelişmenin ayrıntılarını, önceki keşiflerden farkını Atlas okurları için kaleme aldı. Dr. Yıldız, NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışıyor. Bilim insanı Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde lisansını, Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. Herschel Uzay Teleskobu’nu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda yer aldı. Çalışma konuları arasında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği geliyor.
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