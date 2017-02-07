Üç Yeni Sakin Şehir
Dünyada 30 ülkeden 208 kentin yer aldığı Cittaslow (Sakin Şehir) ağına Türkiye’den üç yer daha girdi. Bolu Göynük, Sinop Gerze ve Isparta Eğirdir’in dahil olmasıyla Türkiye’nin listedeki kent sayısı 14’e yükseldi. Türkiye’nin ilk Sakin Şehri ve Uluslararası Cittaslow Birliği’nin Türkiye Koordinatörü Seferihisar Belediyesi’ne üyelik başvurusunda bulunan bu üç ilçe, üyelik kriterlerini yerine getirerek Cittaslow Birliği’ne kabul edildi.
İtalya’da 1999 yılında kurulan uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow’un adı, İtalyanca şehir anlamına gelen “citta” (şehir) ve İngilizce yavaş manasına gelen “slow” (yavaş) kelimelerinin birleşmesiyle türetildi. Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşanmasını savunuyor. Küreselleşmenin etkisiyle şehirler hızlı çalışılan, hızlı yaşanılan ve üretmekten çok tüketen, kendi kendine yetmeyen yaşam alanları haline geldi. Buna bir çözüm arayan Cittaslow hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin bir alternatif olacağı hedefiyle yola çıktı.
Fotoğraf: Göynük / Cüneyt Oğuztüzün
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