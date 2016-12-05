Kuzukulağı’na Maden Ruhsatı
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Kuzukulağı’na Maden Ruhsatı

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Türkiye’nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu, dünya çapında tanınan bir yer Dedegöl Dağları’ndaki Kuzukulağı Yaylası. Ama Isparta’nın Aksu ilçesinde, Eldere köyü sınırlarındaki Kuzukulağı’nın değeri, ana kaya bandında maden arama ruhsatı verilmesini engellemedi. Kaya tırmanışı sporu için sınırsız potansiyele sahip Kuzu Kulağı, Türkiye’nin en bilinen doğa sporları merkezlerinden biri. Kuzukulağı Yaylası ve civarına yıl içinde dört mevsim boyunca yüzlerce doğa sporcusu kaya tırmanışı, uzun duvar tırmanışı, sportif kaya tırmanışı, dağcılık, tur kayağı, kampçılık, doğa yürüyüşü, bisiklet ve moto-cross için geliyor ve bölgeye katkıda bulunuyor. Ama maden arama işlemi bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecek. Kamu yararı çok kısıtlı olan taş ocağı işletmesinden elde edilecek gelir, diğer tüm yaşamsal ve sportif aktivitelerin sağlayacağı faydanın yanında önemsiz kalacak. Madencilik faaliyetleri doğal yaşam alanlarının yanı sıra tarım, hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri için de tehdit oluşturuyor. Kuzukulağı Yaylası’nın korunmasını savunan tüm kesimler yanlıştan dönülmesini ve maden arama ruhsatının bir an önce iptal edilmesini bekliyor.
Fotoğraf: Mustafa M. Kalaycı

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