Hıdrellez Ateşi Atlas’ta
Bu yıl da 6 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında hıdrellez ateşleri yanıyor, insanlar baharın gelişini kutluyor, yeşeren doğa umutlarımızı da canlandırıyor… Atlas, Mayıs sayısında ayrıntılı bir hıdrellez dosyası hazırladı ve bu kadim bayramı geçmişten günümüze her yönüyle araştırdı. Kaynağını Hızır ve İlyas peygamberlerden alan hıdrellez nasıl kutlanıyor, insanın doğayla kurduğu ilişki açısından nasıl bir öneme sahip, kültürdeki yeri ne, eski adetler neydi ve günümüzde ne gibi etkinlikler yapılıyor? Atlas bu sorulara yanıt arıyor. Bölge bölge hıdrellez yemekleri, inanışlar, oyunlar, başka kültürlerdeki yansımaları ve diğer ayrıntılar konunun en deneyimli isimlerinden M. Sabri Koz’un kaleminden mayısta Atlas’ta.
Fotoğraf: Cüneyt Oğuztüzün / Edirne
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