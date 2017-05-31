Haziran Hediyesi
Atlas haziran sayısında okurlarına yine özel bir ek veriyor. “Yükseklere Yolculuk” başlıklı kitapçık Türkiye’nin 75 yaylasını tanıtıyor. Yaylalar geleneksel olarak Anadolu insanın yaşamında önemli yer tutan, dağların ve vadilerin en güzel köşelerinde bulunan mekânlar. Atlas’ın eki, yaz aylarının serin kaçış noktası yaylaları doğal ve kültürel özellikleriyle, fotoğraflarla birlikte tanıtıyor. Doğu Karadeniz’den Toroslar’a, Ege Bölgesi’nden Doğu Anadolu’ya en güzel yaylalar “Yükseklere Yolculuk” ekinde.
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