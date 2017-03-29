En yakın cevap verenler belli oldu
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En yakın cevap verenler belli oldu

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Ödüllü Okur Anketimize katılanlara çok teşekkür ediyoruz. 1993 Nisan’dan bu yana 10.083.000 adet Atlas dergisi satılmıştır. Bu rakama en yakın tahmini yapan 50 okurumuzun listesini alfabetik olarak paylaşıyoruz.

 

Adem Güçtekin         Avcılar/İstanbul

Ahmet Karakaş         Denizli/Pamukkale

Ali Çağdaş Yardımcı Seyhan/Adana

Ali İzzet Yılmaz          Kuşadası/Aydın

Arda Burak Bilgiç      Fatih/İstanbul

Behçet Kemal Uzaldı Çaycuma/Zonguldak

Bekir Baş                  Bağcılar/İstanbul

Burak Akovalı           Gaziosmanpaşa/İstanbul

Burak Karakurt         Beyoğlu/İstanbul

Burak Palabıyık         Nilüfer/Bursa

Burcu Oktay Özer     Ankara

Çağlar Kocamanoğlu Ankara

Derya Demir            Merzifon/Amasya

Ercan Erdemir         Altınordu/Ordu

Erdal Bilen               Kayapınar/Diyarbakır

Erdal Çağlar             Kırşehir

Ergün Aktaş             Yüreğir/Adana

Fatih Gülten              Merkez/Karaman

Fatih Özcan Koştur   Saimbeyli/Adana

Gönül Gümüş          Bayraklı/İzmir

Gülgün Ayna            Antalya

Gülnaz Koç              Aydın

Hazar Göze              İstanbul

Hilal Polat                 Mecidiyeköy/İstanbul

İhsan Sami Dededaş  Çankaya/Ankara

İsmail Balı                 Burhaniye/Balıkesir

İsmail Sünbül            Konyaltı/Antalya

Kadir Gündüz           Yüreğir/Adana

Koray Öztürk            Çankaya/Ankara

Macit Şekerci Bahçelievler/İstanbul

Mehmet Bağırtan     Samandağ/Hatay

Mehmet Demirci      Görele/Giresun

Mehmet Türkmen     Sultanbeyli/İstanbul

Meral Güventürk       Levent/İstanbul

Mesut Aktaş             Alaşehir/Manisa

Nazım Can Çakar      Tepebaşı/Eskişehir

Onur Kazanasmaz     Şişli/İstanbul

Osman Sadi Temizel Karabağlar/İzmir

Sinan Bozdemir         Güngören/İstanbul

Şükrü Doğan             Selçuklu/Konya

Tuğşad Ata Türkmen    Avcılar/İstanbul

Ufuk Ganiyusufoğlu  Kadıköy/İstanbul

Uğur Aydoğdu           İkitelli/Başakşehir/İstanbul

Umut Özdal               İstanbul/Fatih

Uygar Akay                Muratpaşa/Antalya

Ünal Yılmaz               Kilis

Volkan Tuna              Ortahisar/Trabzon

Yeliz Semli                Yenimahalle/Ankara

Zafer Ulutürk             Merkez/Bolu

Zeynep Soral            Kadıköy/İstanbul

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