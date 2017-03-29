En yakın cevap verenler belli oldu
Ödüllü Okur Anketimize katılanlara çok teşekkür ediyoruz. 1993 Nisan’dan bu yana 10.083.000 adet Atlas dergisi satılmıştır. Bu rakama en yakın tahmini yapan 50 okurumuzun listesini alfabetik olarak paylaşıyoruz.
Adem Güçtekin Avcılar/İstanbul
Ahmet Karakaş Denizli/Pamukkale
Ali Çağdaş Yardımcı Seyhan/Adana
Ali İzzet Yılmaz Kuşadası/Aydın
Arda Burak Bilgiç Fatih/İstanbul
Behçet Kemal Uzaldı Çaycuma/Zonguldak
Bekir Baş Bağcılar/İstanbul
Burak Akovalı Gaziosmanpaşa/İstanbul
Burak Karakurt Beyoğlu/İstanbul
Burak Palabıyık Nilüfer/Bursa
Burcu Oktay Özer Ankara
Çağlar Kocamanoğlu Ankara
Derya Demir Merzifon/Amasya
Ercan Erdemir Altınordu/Ordu
Erdal Bilen Kayapınar/Diyarbakır
Erdal Çağlar Kırşehir
Ergün Aktaş Yüreğir/Adana
Fatih Gülten Merkez/Karaman
Fatih Özcan Koştur Saimbeyli/Adana
Gönül Gümüş Bayraklı/İzmir
Gülgün Ayna Antalya
Gülnaz Koç Aydın
Hazar Göze İstanbul
Hilal Polat Mecidiyeköy/İstanbul
İhsan Sami Dededaş Çankaya/Ankara
İsmail Balı Burhaniye/Balıkesir
İsmail Sünbül Konyaltı/Antalya
Kadir Gündüz Yüreğir/Adana
Koray Öztürk Çankaya/Ankara
Macit Şekerci Bahçelievler/İstanbul
Mehmet Bağırtan Samandağ/Hatay
Mehmet Demirci Görele/Giresun
Mehmet Türkmen Sultanbeyli/İstanbul
Meral Güventürk Levent/İstanbul
Mesut Aktaş Alaşehir/Manisa
Nazım Can Çakar Tepebaşı/Eskişehir
Onur Kazanasmaz Şişli/İstanbul
Osman Sadi Temizel Karabağlar/İzmir
Sinan Bozdemir Güngören/İstanbul
Şükrü Doğan Selçuklu/Konya
Tuğşad Ata Türkmen Avcılar/İstanbul
Ufuk Ganiyusufoğlu Kadıköy/İstanbul
Uğur Aydoğdu İkitelli/Başakşehir/İstanbul
Umut Özdal İstanbul/Fatih
Uygar Akay Muratpaşa/Antalya
Ünal Yılmaz Kilis
Volkan Tuna Ortahisar/Trabzon
Yeliz Semli Yenimahalle/Ankara
Zafer Ulutürk Merkez/Bolu
Zeynep Soral Kadıköy/İstanbul
SOSYAL MEDYADA ATLAS