Cerrattepe İlk 100’de
Atlas fotoğrafçısı Yasin Akgül’ün Artvin Cerrattepe’de çektiği fotoğraf, Time dergisi tarafından 2016’nın en iyi 100 fotoğrafından biri seçildi. Söz konusu kare ilk olarak Atlas’ın Mart 2016 tarihli 276. sayısında, Foto Yorum bölümünde yayımlanmıştı. Akgül’ün tüm dünyanın dikkatini çeken, seneye damgasını vuran fotoğrafların yer aldığı seçkiye girmesi büyük bir başarı. Yasin Akgül, Cerrattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı düzenlenen protesto gösterilerini fotoğraflamış ve doğa koruma çalışmalarının sesinin duyulmasında önemli rol oynamıştı. Time’ın en iyi 100 fotoğraf seçkisini görmek için: time.com/top-100-photos-2016
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