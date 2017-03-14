Bayburt’un Yeraltı Şehri
Atlas, Mart 2017 sayısında Bayburt’a uzanıyor ve ilin “çelik sertliğindeki” kışını sayfalarına taşıyor. Turgut Tarhan, beyaza bürünmüş yörede uzun zaman geçirdi ve benzersiz kış manzaraları fotoğrafladı. Tarhan’ın Bayburt’ta ziyaret ettiği köşelerden biri de etkileyici yeraltı şehriydi. Aydıntepe ilçe merkezinde, Hart Kalesi’nin altındaki yeraltı şehri Bayburt’un önemli kültür duraklarından biri. Uzun ve kıvrımlı dehlizler boyunca sıralanan odalar, geniş boşluklar, havalandırma bacası ve diğer mekânlar keşfe meraklı ziyaretçilerini bekliyor.
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