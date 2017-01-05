ATLAS’LA DEVRİALEM
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ATLAS’LA DEVRİALEM

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Seyahat severler artık dünyanın uzak köşelerini Atlas yazarları ve fotoğrafçılarıyla keşfedecek. Gazella Turizm’le birlikte hayata geçirilen “Atlas Dergisi ile Devrialem” projesi dünyanın dört bir yanına uzanıyor. Katılımcılar farklı renkleri, coğrafyaları, doğa ve kültür değerlerini, usta isimlerle birlikte tanıyor. Program şöyle:
Küba: 26 Şubat-6 Mart 2017 Mehmet Yakup Yılmaz ve Sebati Karakurt’la
İzlanda: 2-7 Mart 2017 Yıldırım Güngör ve Kansu Şarman’la
Tuna Nehri: 29 Mart-5 Nisan 2017 Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’la
Kenya: 29 Ağustos-4 Eylül 2017 Sebati Karakurt’la
İran: 14-22 Ekim 2017 Ahmet Ümit’le
Myanmar: 3-11 Aralık 2017 Yıldırım Güngör’le
Bilgi ve başvuru için: 0 212 233 15 98

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ATLAS’LA DEVRİALEM
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