ATLAS İSTANBUL
Yılda bir yayımlanan Atlas İstanbul Özel Sayısı yine en büyük şehrimizin sokaklarında dolaşıyor, hikâyelerini dinliyor, dününe ve bugününe uzanıyor, onu özel yazı ve fotoğraflarla inceliyor. Dergi bu sayısında “Her Zaman İstanbul” diyor ve farklı temalarda çok sayıda başlığa yer veriyor.
Atlas İstanbul, özel hava fotoğraflarıyla metropole gökyüzünden bakıyor ve onu kuşların gözünden seyrediyor. “Antik Roma’dan Cumhuriyete” başlığı özel bir rota izliyor ve tarihin katmanları arasında yol alıyor. Atlas İstanbul, siyah beyaz filmlerde Yeşilçam’ın aşk mekânlarına konuk oluyor ve bu yerlerin şimdiki durumunu inceliyor. Yeni yüksek binaların İstanbul mahallelerinin mimari ve sosyal dokusuna etkileri, üçüncü köprü, Tuzla’daki şifa kaynağı İçmeler, semt pazarları, İstanbul’un sokak hayvanları da derginin konuları arasında. İstanbul’un balıkçılık kültürü, dönüşen Karaköy, çocuklarla Tarihi Yarımada turu, kent içi ulaşımın yeni başrol oyuncusu metrobüs diğer ilgi çekici başlıklar.
Atlas İstanbul bu sayısında da özel bir eke sahip: İstanbul’un Kara Surları Gezi Rotaları posteri.
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