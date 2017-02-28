Su İçin Yürüyoruz
Atlas ve WILO’nun düzenlediği, susuzluk sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan doğa yürüyüşü 19 Mart 2017 günü Durusu (Terkos) Gölü çevresinde gerçekleşiyor.
Dünyada suya ulaşmak giderek zorlaşıyor, insanların geç olmadan doğaya saygılı ve kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını hedefleyen yaşam biçimlerine geçmesi gerekiyor. Atlas ve WILO Pompa Sistemleri, susuzluk tehdidine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü düzenliyor. Atlas ve WILO ekipleriyle 40 Atlas okurunun katılacağı etkinlik 19 Mart 2017 Pazar günü İstanbul’da, Durusu (Terkos) Gölü çevresinde gerçekleşiyor. Yürüyüşçüler, rehber eşliğinde yörenin doğa değerlerini ve su varlığı açısından taşıdığı önemini tanıyor.
“Su İçin Yürüyoruz” etkinliğine başvurmak için ad, soyad, yaş, katılımcı sayısı, iletişim bilgilerinin belirtilmesi gerekiyor. Bilgi ve katılım için: suicinyuruyoruz@doganburda.com
Program:
19 Mart 2017, Pazar
10:00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden, 10:30’da Taksim AKM önünden otobüsle hareket.
12:30 Öğle yemeği.
14:00 Yürüyüşe başlayış.
16:30 Yürüyüş sonu.
17:00 İstanbul’a hareket.
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