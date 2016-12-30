OCAK ATLAS’I
Dergide Bu Ay

OCAK ATLAS’I

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Atlas’ın bu ayki kapak konusu Şanlıurfa’nın yaban hayatı. İlin uçsuz bucaksız bozkırları dev sürüngen çöl varanı, çizgili sırtlan, çöl koşarı ve bağırtlak kuşları gibi sayısız canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Atlas, Şanlıurfa’nın faunasını özel fotoğraflarla inceliyor.
Uzak denizlere yolculuk insanın en eski macerası. Atlas gemilerle okyanuslara açılıyor ve uzun yolculuklara çıkıyor. Panama Kanalı, Hawaii, Japonya, Güney Afrika, Hindistan… Uzun deniz seferleri macerası bu sayıda Atlas’ta.
Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yaşayan Kafkas arısı, Rusya’nın en soğuk kentlerinden Norilsk, Aydın’ın güçlü aileleri tarafından 1800’lü yıllarda yaptırılan anıtsal şatolar da bu sayının başlıkları arasında.

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