Nisan Atlas’ı
Atlas, Nisan sayısında yine Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki doğa ve kültür varlıklarına uzanıyor. Dergi bu ay Romanya’nın Transilvanya bölgesine konuk oluyor ve tarihi kentlerle kaleleri ziyaret ederek Drakula’nın 15. yüzyıldan kalan izlerini takip ediyor. Mektuplarını “ejderhanın oğlu” anlamına gelen “Drakula” adıyla imzalayan Eflak Prensi III. Vlad rakiplerine, hatta sivillere karşı son derece acımasızdı. Ünü tüm Avrupa’ya yayıldı, vahşetin simgesi oldu, kendisine vampirlik yakıştırması bile yapıldı. Atlas, III. Vlad’ın hala yaşayan mirasını inceliyor, özel başlıklarla Osmanlı’yla ilişkilerine ve yaşamının edebiyat üzerindeki etkisine mercek tutuyor.
Atlas’ın bir diğer başlığı ise Gala Gölü. Edirne il sınırlarındaki bu bereketli sulak alanın kuşları ve gizemli kemirgen türü “su maymunu” özel fotoğraflarla Atlas sayfalarında boy gösteriyor. Dergi ayrıca “geri dönüşüm” dosyasını açıyor. Süreç gün boyu sokakları turlayan işçilerin kâğıt, plastik, pet, teneke ve metalleri arabalarında toplamasıyla başlıyor. Çöp kutusundan başlayan, sayısız ayrıntı ve hikâyeyle zenginleşen yolculuk dev tesislerde sona eriyor. Geri dönüşüm doğa üzerindeki tüketim baskının azaltılmasını sağlayan, hem ekonomik hem sosyal yanı ağır basan bir faaliyet. Atlas’ın Nisan ayındaki duraklarından biri de Muğla’da bulunan, aşk ve gladyatörlerin kenti olarak bilinen antik Stratonikeia. Bu ay dergide Atlas ve Wilo ortaklığıyla Durusu (Terkos) Gölü kıyılarında düzenlenen “Su İçin Yürüyoruz” etkinliğini konu alan özel bir başlık da var.
SOSYAL MEDYADA ATLAS