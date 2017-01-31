Kıbrıs: İki Lefkoşa
Atlas, Şubat 2017 sayısında Kıbrıs’a uzanıyor ve Lefkoşa’yı ziyaret ediyor. Yazar Serkan Seymen ve fotoğrafçı Şahan Nuhoğlu’nun imzasını taşıyan dosyanın özelliği, kentin iki tarafını da konu edinmesi. Kuzeyde Türkler, güneyde Rumlar yan yana ama Yeşil Hat’ın birbirinden uzaklaştırdığı hayatlar sürüyor. Atlas kentin kuzeyinde, güneyinde ve ara bölgede yol alıyor, iki toplumun hangi noktalarda birleşip hangi noktalarda ayrıldığını anlatıyor. “İki Lefkoşa” başlıklı konunun, özellikle fazla bilmediğimiz ara bölgeyi anlatan kısımları ilgi çekici. Seymen’in yazısından bir bölüm şöyle:
“Üzerinde İngilizce ‘KKTC-Sonsuza Dek’ yazan sınır kapısından geçtiğiniz anda teorik olarak ne kuzeyde ne de güneydesiniz. Artık aradasınız. Sınırı geçer geçmez sağdaki evde oturanlar var. Mustafa ve Melek Diana çifti. Mustafa Bey 96 yaşında, Melek Hanım’sa 86. Ömürlerinin geçtiği evleri ‘arada kalmış’ zamanında. Evlerinde otururken onlar da ne kuzeydeler ne de güneyde. Diana soyadı kulağa ilginç gelebilir. Mustafa Bey, Kıbrıs’ın ilk fotoğrafçılarından ve adada renkli fotoğraf çeken ilk kişi. Renkli fotoğraf tekniğini Kudüs’te kendisine öğreten Deanna isimli Yahudi fotoğrafçıdan esinlenerek önce dükkânına ‘Foto Deanna’ adını vermiş, ardından kendisine soyadı yapmış. Mustafa Diana, 1948’den itibaren Makarios’un fotoğrafçısı olarak da çalışmış. Bugün Rum tarafında resmi dairelerde asılı olan Makarios portreleri de ona ait.
Diana çiftinin evinin karşısında Venedik surlarının arasında çukurda kalmış geniş bir alan görürsünüz. Burasının adı Taksim Sahası. Eskiden burada futbol maçları oynanır, seyirciler surların üzerinde oturarak maç izlerdi. Saha, ismiyle dikkat çekici. Bir zamanlar Rumlar ‘Enosis’ (Yunanistan’la birleşme) diye ortaya çıktığında Türklerin sloganı ‘Taksim’ olmuştu…”
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