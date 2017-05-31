Haziran Atlas’ı
Dergide Bu Ay

Haziran Atlas’ı

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Atlas’ın haziran ayındaki kapak konusu Küba. Atlas, efsanevi lider Fidel Castro’nun ardından Küba’ya konuk oldu. İlk kez Castro’suz yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katıldı, sokakları, meydanları dolaştı, yeni bir geleceğe uzanan Kübalıları dinledi. Ankara’nın yaban bahçesi, çok sayıda hayvan türünün yuvası Nallıhan da en çarpıcı fotoğraflarıyla Atlas’ta. Tarihsel arka planı, ekonomisi ve sanatseverliğiyle tüm Ege’nin en çok öne çıkan merkezlerinden Nazilli, Pakistan’ın dağlık Gojal bölgesi da Atlas’ın haziran başlıkları arasında.

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