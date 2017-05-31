Castro’dan Sonra Küba
Dergide Bu Ay

Castro’dan Sonra Küba

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Atlas bu ay Küba’ya uzandı. Adnan Bostancıoğlu’nun yazısı ve Murat Köksal’ın fotoğraflarıyla Castro’nun ölümünden sonraki ilk 1 Mayıs’a katıldı. Oraya “dünyada sosyalizmin son kalesi” deniyor. Kimi gıpta ve hayranlıkla, kimi eleştirerek anlatıyor Küba’yı. 3 bin 715’ten fazla ada ve adacığı kapsayan ülke dünyanın en temiz kıyıları; blues, jazz, Latin dansları; mutfağı ve kültürel dokusuyla Karayip sahillerinin en çok ziyaretçi çeken yeridir. Efsanevi lideri Fidel Castro’nun ölümü, dikkatleri yeniden Antiller’in en gözde coğrafyasına çekti. Sorular birbirini izliyor: Kapitalist sisteme eklenecek mi? Yoksa yoksul ama sosyalist mi kalacak? Atlas, Fidel sonrası Küba’ya konuk oldu.

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