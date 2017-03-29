Atlas’tan İki Hediye
Dergide Bu Ay

Atlas’tan İki Hediye

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Atlas, Nisan sayısında okurlarına iki özel ek birden veriyor. Derginin birinci hediyesi “En Güzel Manzaralı Göl Yürüyüşleri” kitabı. Bu özel çalışma Türkiye’nin göllerini ziyaret eden toplam 75 doğa yürüyüşü rotasını fotoğraflarla birlikte ayrıntılı olarak tanıtıyor. Doğu Karadeniz’in buzul gölleriyle süslü dağlarından İğneada longozlarına, Bolu’nun Yedigöller’inden Ardahan’ın Çıldır Gölü’ne muhteşem güzergâhlar bu kitapta bir araya geliyor. Derginin ikinci eki ise Denizli’nin Bozkurt ilçesini doğal ve tarihi değerleriyle tanıtan gezi rehberi. Bozkurt hala yaşayan gelenekleri, yeşil doğası, ters lalesi, Yörük ve muhacir kültürlerinin bir araya geldiği özgün sosyal dokusu, güzel köyleriyle özel bir diyar.

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