Atlas’ın Şubat Eki: “Türkiye’nin 25 Kayak Merkezi”
Atlas dergisi, Şubat 2017 sayısında tüm okurlarına “Türkiye’nin 25 Kayak Merkezi” eki veriyor. Bu özel kitapçık kış tatillerinin vazgeçilmez adreslerini, en gözde kayak merkezlerini fotoğraflarıyla birlikte ayrıntılı olarak tanıtıyor. Merkezlerin coğrafi bilgilerini ve teknik özelliklerini tek tek anlatan kitapçık kayak sporu hakkında bilgilendirici bölümlere de sahip. Atlas’ın eki Uludağ’dan Sarıkamış’a, Ilgaz’dan Saklıkent’e, Erciyes’ten Davraz’a 25 beyaz cennete uzanıyor.
Derginin bu ayki kapak konusu ise Türkiye’nin falezleri. Etkileyici kıyı oluşumları falezler, sahillerimizin dört bir yanında heybetle göğe yükseliyor. Atlas denizin bu doğal kaya duvarlarını benzersiz fotoğraflarla tanıtıyor. Kafkasya’nın kuzeyinde, Dağıstan’da yaşayan ve Kıpçak Türkçesi’nin bir şivesini konuşan Kumuklar, derginin bir diğer dikkat çekici başlığı. Atlas ayrıca Kıbrıs’ta Lefkoşa’nın hem kuzeyine hem de güneyine gidiyor, Türklerin ve Rumların hayatına konuk oluyor. Manavgat’ta Tilkiler Mağarası’nın derinliklerine ilerleyen ve mağaracıların macerasını sayfalarına taşıyan Atlas, Güneydoğu Asya ülkelerinde deniz üzerine kurdukları kulübelerde yaşayan “Su İnsanları”nın öyküsünü de anlatıyor.
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