Atlas’ın Mart Sayısı
Kırkikindi yağmurları, kocakarı soğukları, çaylak fırtınası, karakoncolos, zemheri, hıdırellez, cemreler… Atlas’ın mart sayısındaki kapak konusu “Anadolu’da halk takvimi”. Hava olayları tarihten beri Anadolu insanını, günlük yaşamını, doğayla ilişkisini nasıl etkiliyor? Ne tür alışkanlıklara, inanışlara, efsanelere kaynak oluyor? Yanıtlar Mart’ta Atlas’ta. Bayburt’tan kış manzaraları, Mozaik kent Hatay, Akdeniz’in kapısı Fas’ın büyüleyici şehirleri bu sayının diğer konuları. Atlas ayrıca Osmanlı Rum bankeri, Abdülhamit’in danışmanı Yorgo Zarifi’nin finanse ettiği, bugün hala İstanbul’da ayakta olan binaları ziyaret ediyor.
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