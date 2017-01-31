Atlas Şubat sayısında…
Dergide Bu Ay

Atlas Şubat sayısında…

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TÜRKİYE’NİN FALEZLERİ: Vahşi Kıyılar
Doğanın iç ve dış güçlerinin hiç bitmeyen mücadelesinin ürünü falezler. Etkileyici görüntüleriyle insanı hem ürkütüp hem hayran bırakırken jeolojik hikâyeler de anlatıyorlar. Antalya’dan Kocaeli’ne, Sinop’tan Çanakkale’ye Türkiye kıyılarının dört bir yanında bu muhteşem doğal duvarlar yükseliyor.
YAZI: YAHYA ÇİFTÇİ / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN

 


KIBRIS: İki Lefkoşa
Lefkoşa’nın Türkleri ve Rumları yan yana ama Yeşil Hat’tın birbirlerinden uzaklaştırdığı yaşamlar sürüyor. Kentin kuzeyi, güneyi ve Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölge iki toplumun hangi noktalarda birleşip ayrıldığını gösteren hikâyelerle dolu.
YAZI: SERKAN SEYMEN / FOTOĞRAFLAR: ŞAHAN NUHOĞLU

 


KAFKASLAR’DAN HAZAR’IN DALGALARINA KUMUKLAR
Kafkasya’nın kuzeyini 8. yüzyıldan itibaren yurt edindiler, hanlıklar kurdular… Egemen oldukları topraklara “Kumukistan” dendi, bilgiye meraklı ve ruhlarına kahramanlık sinmiş bir halk olarak nam saldılar. Kıpçak Türkçesinin bir şivesini konuşan Kumukların büyük bölümü günümüzde Dağıstan’da yaşıyor, geleneklerini koruyor. Atlas, Kumukların kentlerine, türkülerine, şiirlerine, sanat etkinliklerine konuk oldu.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: YUSUF ERKAN

 


MYANMAR, KAMBOÇYA, MALEZYA: Su İnsanları
Güneydoğu Asya’daki Myanmar, Kamboçya ve Malezya’nın uzak köşelerinde suyun üzerinde yaşayan toplulukların hayatlarına odaklanıyor “Su Dünyası/Water World” projesi. Özellikle projenin son ve en önemli ayağı olan Malezya’da, Selebes Denizi’nin kıyısındaki Semporna kentinin açıklarında, Bajau Su Çingenelerinin denizin ortasında kurdukları köyler, buradaki sade ve mutlu hayat, modern insana çok şey söylüyor…
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: HASAN CEM ARAPTARLI

 


MANAVGAT – ANTALYA:Tilkiler Mağarası
Devasa galeriler, labirenti andıran kollar, dar ve karanlık bacalar… Manavgat’ta bulunan Tilkiler, 6 bin 818 metrelik uzunluğuyla Türkiye ve dünyanın sayılı mağaralarından biri. Deneyimli mağaracılar, keşfedilişinden 42 yıl sonra tekrar içeri girdi ve yeni sürprizlerle karşılaştı.
YAZI: EZGİ TOK / FOTOĞRAFLAR: ALİ ETHEM KESKİN

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Atlas Şubat sayısında…
Dergide Bu Ay

Atlas Şubat sayısında…

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