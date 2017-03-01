Atlas Mart Sayısı
BAYBURT: Kara Kışın Beyazı
Karın ve buzun beyazı, içinde binlerce renk barındırıyor. Çoruh Nehri’nin Karadeniz’e ulaşıncaya dek pek çok akarsuyla birleşerek geçtiği Bayburt, dağların avucundaki yerleşimleriyle kış mevsimini en iyi ağırlayan ve yansıtan coğrafyalardan biri. Atlas, ilin çelik sertliğindeki kışına konuk oldu.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN
FAS: Akdeniz’in Kapısı
Akdeniz’in okyanusa açıldığı, efsanevi Atlas Dağları’nın görkem verdiği, Arap ve Berberi kültürlerinin kaynaştığı etkileyici bir diyar Fas. Magrip ülkesinde bembeyaz Kazablanka, saray ve anıtların süslediği başkent Rabat, ortaçağ İslam şehri Fes, sokaklarında masalların yankılandığı Marakeş ve daha nice kültür hazinesi uzanıyor.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: MEHMET Ö. ALKAN
KOCAKARI SOĞUĞUNDAN ÇAYLAK FIRTINASINA: Anadolu’da
Halk Takvimi
Kırkikindi yağmurları, kocakarı soğukları, çaylak fırtınası, karakoncolos, zemheri, hıdırellez, cemreler… Bunlar ve daha niceleri Anadolu insanıyla gök olayları, doğadaki değişimler arasındaki o derin ilişkinin adları değil sadece. Aynı zamanda meteoroloji dahil göğü ve yeri inceleyen bilim dallarının da devraldığı en görkemli miras. Atlas, kedinin yüzünü yıkamasına yağmur, doğanın yeşermesine hızır, havaya “ayam / eyyaam” diyen halk takvimlerinin hiç solmayan yapraklarını aralıyor.
YAZI: ERGÜN VEREN / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN
HATAY: Mozaik Kent
Derler ki, “kutsal kitaplardaki cennet tasviri Hatay’ın güzelliklerine bakılarak yapıldı.” Müslümanlığın, Hıristiyanlığın, Museviliğin bütün yaşamı paylaştıkları il, on binlerce yıl önce başlayan yerleşimlerden ötürü “tarihle yaşayan diyar” olarak tanımlanıyor. Hatay, hem barındırdığı dünyanın sayılı mozaik birikimiyle, hem de kültürel çeşitliliğiyle bir mozaik.
YAZI: TEVFİK TAŞ
İstanbul’da Zarifi Mirası
Yorgo Zarifi, son dönem Osmanlı İstanbul’unda hem devlet eliti, hem de Rum cemaati içinde önde gelenler arasında bulunuyordu. Sultan Abdülhamit’in danışmanlığını da yapan imtiyazlı, etki sahibi ve hayırsever bir kişi olarak bugün İstanbul’a 19. yüzyıldan miras kalan pek çok bina ve kurumun da ardındaki isim oldu.
YAZI: F. MELİKE SÜMERTAŞ / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN
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