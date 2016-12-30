ATLAS OCAK SAYISINDA
ŞANLIURFA / Bozkırın Yabanları
Yarı çöl, kurak ve taşlık bir coğrafya… Yerde yuva yapan çöl koşarı, geceleri ortaya çıkan çizgili sırtlan, bir buçuk metrelik uzunluğuyla çöl varanı, ceylan, tilki, kınalı keklik… Şanlıurfa’nın uçsuz bucaksız bozkırları, ilginç ve nadir türlerin barınağı.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SELİM KAYA
Aydın’ın Şatoları
Büyük Menderes Ovası’nda 18. ve 19. yüzyılda çok sık isyan çıkıyor ve bunlar yerel beylerin öldürülmesi, konaklarının yakılıp yağmalanmasıyla sonuçlanıyordu. Yerel beyler de bu baskınlara karşı savunma ve güvenlik amaçlı kuleler inşa ettirmişti. Atlas, o dönemden kalan ve Aydın’ın birçok ilçesine dağılmış bulunan, şatoları andıran bu taş yapıların izini sürdü.
YAZI: ALKIM DOĞAN / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN
Okyanustan Okyanusa / Uzak Denizlerde
Uzak yol denizcilerinin hayatı fantastik bir öykünün satırlarından oluşmuyor, gerçekler biraz daha farklı… Futbol sahası büyüklüğünde bir dökme yük gemisi ve Mississippi Nehri’nden başlayıp Çin Denizi’ne uzanacak bir yolculuk. İlk hasat mısır, yoldayken satılacak; yerini, bir okyanustan diğerine geçerken buğday ya da kömür, demir cevheri ya da fosfat alacak. Kaptan Faruk Üründül, macera dolu rotayı Atlas okurları için kaleme aldı.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: FARUK ÜRÜNDÜL
Kafkas Arısı / Çalışkan Kanatlar
Karçal Dağları’nın yükseklerinde üçgüllere, alıçlara, ballıbabalara kanat çırpıyorlar. Sabırla, zerre zerre nektar toplayıp tasarım harikası peteklerine götürüyorlar. Çiçeklerin tozlaşmasını sağlıyor, doğada kilit rol oynuyorlar… Anadolu’nun kuzeydoğusuna özgü Kafkas arısı, genetik mirasını korumuş olmasıyla benzersiz bir biyolojik hazine…
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: DUYGU ÖZLEM ÖZDEMİR
NORİLSK – RUSYA / Sibirya’da Yaşam
Kuzey Sibirya’nın uzak ve yalnız bir köşesinde bir maden yerleşimi olarak doğan Norilsk, insanoğlunun ne kadar inatçı olabileceğinin kanıtı. Kent yılın iki ayını hiç güneş görmeden geçiriyor. Kışın soğuk eksi 55’e dayanıyor. Ulaşım ise son derece zor. Ama yaklaşık 170 bin insan bu şartlarda hayata tutunmayı ve kendilerine ait bir dünya kurmayı başarmış. Elena Chernyshova, özel bir projeyle Norilsk’i, onu çeviren coğrafyayı, insanların zorlu iklim koşullarına nasıl adapte olduğunu, nasıl bir hayat sürdüğünü ve buranın kendine has gündelik yaşantısını belgeledi.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: ELENA CHERNYSHOVA
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