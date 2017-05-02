Atlas Mayıs Konuları
Dergide Bu Ay

Atlas Mayıs Konuları

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AFALİNA, TIRTAK VE MUTUR: BOĞAZIN YUNUSLARI
Bahar ve yaz aylarında sahil şeridinden, vapurlardan teknelerle yarışıyorlarmış gibi gördüğümüz yunuslar, eski çağlardan bu yana İstanbul Boğazı’nın yerleşik türleri. Atlas, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan uzmanlarla birlikte Boğaziçi’ndeki yunus türleri afalina, tırtak ve muturun yaşamını araştırdı ve fotoğrafladı.
YAZI: AYHAN DEDE – ARDA M. TONAY

 

 

GÜNEYBATI AMERİKA: ISSIZ TOPRAKLAR
İç içe kanyonlar, devasa kaktüslerin ormana dönüştürdüğü beyaz ya da kızıl kum çölleri… Missouri, Arkansas ve Louisiana’dan başlayarak New Mexico, Arizona, Oklahoma, Colorado, Utah ve Nevada topraklarına uzanan ve Güneybatı Amerika olarak bilinen coğrafya aynı zamanda Kızılderili kabilelerinin kadim yurdu. Bölgedeki pek çok doğal ve yaşamsal alan UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nin üst sıralarında yer alıyor.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: MURAT TANER

 

 

Sönmeyen Ateşin Etrafında Hıdrellez
Mevsim dönüyor, sıcaklıklar artıyor. Her yıl 6 mayısta ateşler etrafında kutlanan hıdrellez, yaşadığımız coğrafyanın dört bir yanında doğanın uyanışının müjdesini veriyor. İşte efsanelerinden farklı inanışlara, geleneklerinden yemeklerine hıdrellez.
YAZI: M. SABRİ KOZ

 

 

CAİ RANG – VİETNAM: Mekong’un Yüzen Pazarı
Asya’nın içlerinde doğup Vietnam’daki devasa deltasından Güney Çin Denizi’ne dökülüyor Mekong Nehri. Geçtiği bölgelere can veriyor; tarımı, ulaşımı, ticareti, tüm yaşamı sırtlıyor. Suları alışverişe de mekân oluyor. Cai Rang, deltanın en eski, en büyük ve en renkli yüzen pazarı. Satıcıların ve alıcıların teknelerle geldiği, pazarlık yaptığı büyüleyici bir yer…
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SERKANT HEKİMCİ

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Atlas Mayıs Konuları
Dergide Bu Ay

Atlas Mayıs Konuları

AFALİNA, TIRTAK VE MUTUR: BOĞAZIN YUNUSLARI Bahar ve yaz aylarında sahil şeridinden, vapurlardan teknelerle yarışıyorlarmış gibi gördüğümüz yunuslar, eski çağlardan …

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Ahmet Ümit anlatıyor: Kahire’deki Ölüler Şehri
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İstanbul’un Yunusları Atlas’ta
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İstanbul’un Yunusları Atlas’ta

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Çocukların Temiz Denizi
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